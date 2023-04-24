Телеканал «Соловьев Live» предложил работу американскому ведущему Такеру Карлсону

Канал «Соловьев.Live» предложил работу ведущему Fox News Такеру Карлсону, покинувшему телеканал. Они опубликовал в Telegram письмо для журналиста.

В обращении говорится о том, что с уходом Карлсона американские СМИ «потеряли последний голос разума».

«Мы с удовольствием предложим Вам работу в качестве эксперта или ведущего, если Вам покажется интересным данное предложение», — отметили сотрудники российского СМИ.

Журналисты также выразили восхищение американским коллегой и подчеркнули, что поддерживают Карлсона в любом его начинании, даже если он будет выдвигаться на пост президента США.

Ранее стало известно, что Такер Карлсон покидает Fox News. Компания не назвала причин ухода Карлсона.

Также еще один американский канал CNN сообщил об увольнении ведущего Дона Лемона спустя 17 лет работы.