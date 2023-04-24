Москвич решил проверить лайфхак из TikTok и получил ожоги 50% тела

В Москве 62-летний мужчина решил проверить лайфхак из TikTok и попал в больницу с ожогами половины тела. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в частном доме в поселке Воскресенское. По данным источника, россиянин решил приготовить шашлык и разжечь угли с помощью газовой горелки, как посоветовал один тиктокер.

В какой-то момент газовый баллон взорвался прямо у мужчины в руках. В результате россиянин получил ожоги лица, шеи, груди, живота, гениталий и других частей тела. С ожоговым шоком его доставили в больницу Склифосовского.

Ранее стало известно, что в Петербурге первоклассника забрали в больницу после падения на него в школе раковины.