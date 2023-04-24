Песков: Путин 9 мая выступит с речью на параде Победы на Красной площади

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время ответов на вопросы в кулуарах марафона «Знание» заявил, что Владимир Путин намерен 9 мая выступить с речью на параде Победы на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, будет выступление», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента России прокомментировал возможную отмену воздушной части парада Победы в Москве. По его словам, в Кремле своевременно сообщат, какие элементы парада будут выполняться, но пока преждевременно об этом говорить.

До этого стало известно, что Красную площадь начали готовить к проведению Дня Победы. Как передавал корреспондент РИА Новости, строители монтировали трибуны для зрителей по обе стороны Мавзолея Ленина, а вдоль площади появились декоративные конструкции.