Итальянцы передали жителям Мариуполя медицинское оборудование

Итальянцы передали для жителей Мариуполя медицинское оборудование и прочую гуманитарную помощь, передает RT. Уточняется, что сбором средств занималась организация «Помогите спасти детей», которую основал Эннио Бордато.

Груз доставили представители Русской гуманитарной миссии. Ее директор Сергей Шевчук рассказал, что с начала специальной военной операции на Украине передано уже более 2,5 тыс. тонн гумпомощи, в том числе медицинское оборудование, продукты питания и генераторы.

Ранее в Крыму заявили о немецкой делегации, которая доставит помощь мирному населению Херсонской области. Уточняется что она должна прибыть в мае — на данный момент прорабатываются маршрут и программа приезда.

До этого стало известно, что Евросоюз компенсирует Болгарии более половины стоимости гуманитарной помощи Украине.