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В Госдуме предложили ввести дополнительный налог для иногентов на поддержку детей-сирот

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Depositphotos

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести дополнительный налог для иностранных агентов на социальную поддержку детей-сирот. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минфина Антона Силуанова.

В своем обращении Федоров отметил, что сейчас физические и юридические лица, признанные иноагентами, обладают теми же условиями налогообложения, что и другие компании либо граждане России, и они не облагаются дополнительными сборами, связанных с их статусом.

Законодатель также указал на то, что основными финансовыми донорами иностранных агентов являются государства и институты, которые применяют в отношении России, ее организаций и граждан санкционное давление.

В связи с этим Федоров предложил рассмотреть вопрос о введении дополнительного налога в размере 5% с прибыли иноагентов, а также с заработной платы сотрудников организаций-иноагентов с последующим целевым перечислением денежных средств на социальную поддержку детей-сирот.

В июле 2022 года Евгений Федоров направил обращение на имя главы Минфина РФ Антона Силуанова, в котором предложил ограничить для иностранных агентов право на налоговые вычеты и скидки по административным штрафа.

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