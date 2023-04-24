Daily Telegraph: в Британии выдан ордер на арест бывшей жены Аркадия Ротенберга из-за неявки в суд

Высокий суд Лондона выдал ордер на арест бывшей супруги российского бизнесмена Аркадия Ротенберга Натальи Ротенберг, против которой подала иск британская юридическая фирма Candey, ранее представлявшая ее интересы. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

В публикации отмечается, что инстанция приняла данное решение после того, как ответчица 20 апреля не явилась на судебное заседание.

Издание подчеркивает, что за неявку на два предыдущих слушания судья Эндрю Ричи уже приговорил женщину к трем неделям тюрьмы, однако у нее была возможность избежать заключения, появившись на заседании в четверг, чего не произошло.

Представители истца подчеркивают, что ответчица последовательно игнорирует как предписания суда, так и все попытки Candey связаться с ней.

В публикации утверждается, что Candey пытается взыскать с Натальи Ротенберг 11,5 тыс. фунтов стерлингов ($14,3 тыс.), которые она им задолжала за отказ от предоставления юридических услуг.

Ранее стало известно, что бывшая жена Ротенберга баллотируется на пост мэра Еревана.