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Двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Псковской области

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Псковской области двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщает портал ПАИ.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на Михайловской улице в деревне Борисовичи. По данным источника, пострадавший приземлился на козырек магазина.

На место происшествия прибыла «скорая». В настоящий момент в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции.

Ранее стало известно, что в Москве двухлетний ребенок выжил после падения с девятого этажа. После случившегося девочку доставили в медицинское учреждение.

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