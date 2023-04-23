Двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Псковской области

В Псковской области двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщает портал ПАИ.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на Михайловской улице в деревне Борисовичи. По данным источника, пострадавший приземлился на козырек магазина.

На место происшествия прибыла «скорая». В настоящий момент в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции.

Ранее стало известно, что в Москве двухлетний ребенок выжил после падения с девятого этажа. После случившегося девочку доставили в медицинское учреждение.