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В Москве кладовщика подозревают в краже тонны итальянских зерен кофе на 500 тыс. рублей

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Depositphotos

В Москве со склада пропала тонна итальянских кофейных зерен стоимостью полмиллиона рублей. В краже подозревают недавно уволившегося кладовщика, сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, компания «Тикомпани» занимается продажей чая и кофе. Недавно выяснилось, что со склада, расположенного в районе Очаково-Матвеевское, пропало 1127 упаковок Espresso Italiano, каждая из которых весит килограмм. По предварительным данным, ущерб составил более 500 тыс. рублей.

Сотрудники компании предполагают, что к краже может быть причастен кладовщик, который недавно уволился.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Личность злоумышленника устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Красноярске пара украла из секс-шопа несколько товаров и объяснила свой поступок розыгрышем. Сожители утверждают, что товары они выбросили.

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