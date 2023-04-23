В Москве кладовщика подозревают в краже тонны итальянских зерен кофе на 500 тыс. рублей

В Москве со склада пропала тонна итальянских кофейных зерен стоимостью полмиллиона рублей. В краже подозревают недавно уволившегося кладовщика, сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, компания «Тикомпани» занимается продажей чая и кофе. Недавно выяснилось, что со склада, расположенного в районе Очаково-Матвеевское, пропало 1127 упаковок Espresso Italiano, каждая из которых весит килограмм. По предварительным данным, ущерб составил более 500 тыс. рублей.

Сотрудники компании предполагают, что к краже может быть причастен кладовщик, который недавно уволился.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Личность злоумышленника устанавливается.

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