На границе России, Китая и КНДР заложили новый парк

На границе России, Китая и КНДР в Приморье заложили новый парк «Три границы», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Парк планируется разбивать практически всем Приморским краем. О желании присоединиться к этой работе уже заявили многие общественники, ветераны, депутаты, представители крупных предприятий и просто неравнодушные жители региона. Массовая высадка деревьев планируется в понедельник, 24 апреля. В ней примут участие около 100 человек», — указано в сообщении.

Отмечается, что первые деревья высадили губернатор региона Олег Кожемяко, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, а также пограничники и юнармейцы.

Изначально предполагалось высадить до 150 вишен, абрикосов и декоративных кустарников, позднее их число было увеличено до 250. В парке будут установлены пешеходные дорожки с зонами отдыха, малыми архитектурными формами, а территория парка будет освещена и озеленена.

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