В Краснодаре потушили возгорание в складских помещениях

В Краснодаре ликвидировали возгорание, произошедшее в складских помещениях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, пожар был ликвидирован в 9:05 на площади 450 кв. м. К его тушению было привлечено 58 человек личного состава МЧС России и 19 единиц техники.

22 апреля 2023 года в 3:30 поступила информация о возгорании в складских помещениях, расположенных на улице Путевой. Через 11 минут на место прибыли пожарные, которые установили, что площадь возгорания составила 450 кв. м.

В 5:10 огонь удалось локализовать.

Ранее пожар в цехе по утилизации пластика и резины в Люберцах ликвидировали на 1,5 тыс. квадратных метров. МЧС уточняет, что угрозы соседним строениям нет. К тушению огня были привлечены 38 человек и 11 единиц техники, добавили в ведомстве.