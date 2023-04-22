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Власти Судана заявили о гибели не менее 59 человек в первый день Ид аль-Фитра

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Reuters

Министр здравоохранения Судана Хайсам Мухаммед Ибрагим заявил о гибели не менее 59 человек в результате столкновений в первый день праздника разговения Ид аль-Фитр. Об этом сообщает телеканал «Аш-Шарк».

По словам политика, еще около 200 человек получили ранения. Медицинская система республики испытывает критическую нагрузку. В Южном Дарфуре в результате пожара был уничтожен стратегический запас медикаментов, а в Хартуме из 130 больниц 43 полностью разрушены.

«Количество пострадавших за этот день достигло 200 человек, из них 75 в штате Хартум, 59 человек погибли», — поделился Ибрагим.

Ранее агентство РИА Новости сообщало, что Вооруженные силы Судана согласились на трехдневное перемирие с пятницы в связи с мусульманским праздником разговения Ид аль-Фитр.

Представители суданской армии также выразили надежду на то, что Силы быстрого реагирования (СБР) будут соблюдать все требования перемирия и остановят какие-либо военные передвижения.

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