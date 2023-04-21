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Названы признаки того, что вам пора отдохнуть от регулярных тренировок

Эксперты назвали пять признаков того, что вам пора отдохнуть от регулярных тренировок

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Depositphotos

При регулярных тренировках иногда бывает сложно понять, когда нужно остановиться и передохнуть. Признаки, которые на это указывают, журналисты «Ридуса» выяснили у экспертов.

Прежде всего об этом говорит ухудшение спортивных результатов. Например, если вы стали медленнее бегать, ездить на велосипеде или плавать. В этом случае вам следует дать организму необходимый отдых в течение двух-трех недель и после — вернуться к прежним результатам. Также на то, что вам нужно передохнуть, может говорить снижение аппетита и постоянная усталость.

Следующим признаком специалисты выделяют учащенный пульс. Если частота сердечных сокращений в состоянии покоя превышает среднюю норму, которая составляет от 60 до 90 ударов в минуту, на 10—15 ударов, то вы, вероятно, перетренировались. Также от изнурительных тренировок может возникнуть бессонница. Она появляется из-за нарушения циркадных ритмов из-за постоянно повышенного уровня кортизола (гормона стресса), добавили эксперты.

Ранее мастер-тренер сети фитнес-клубов Pride Fitness Роман Филиппенко рассказал, что выполнение 100 прыжков по утрам — хорошая альтернатива для тех, у кого нет времени на утреннюю зарядку. По его словам, прыжки стимулируют работу мышц, улучшают кровообращение, разгоняют лимфу и могут повысить выносливость мышц ног и ягодиц.

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