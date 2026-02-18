На Шайа Лабафа напали перед арестом

В сеть попало видео драки с Лабафом, на котором на актера нападают

В сеть попало видео, раскрывающее некоторые подробности закончившейся арестом драки с голливудским актером Шайа Лабафом. Ролик опубликовало издание TMZ.

Из видео можно заключить, что на Лабафа напали. На записи видно, как 39-летний актер лежит на земле, а над ним нависает мужчина и наносит два сильных удара кулаком в лицо.

«Мы выбьем из тебя дурь, чувак. Остынь!» — закричал мужчина, когда Лабаф попытался встать, и снова сбил артиста с ног.

Издание сообщает, что полиция прибыла несколько мгновений спустя, и Лабафа доставили в больницу. Позже актер был арестован и обвинен в двух эпизодах нанесения побоев.

По данным TMZ, Лабаф первым затеял драку с сотрудником бара. Расследование инцидента продолжается.

Накануне стало известно, что актер был арестован за драку у бара в Новом Орлеане. Лабафу были предъявлены два обвинения в нанесении легких телесных повреждений.

Ранее Лабаф рассказывал, как два года ночевал в Центральном парке в Нью-Йорке и спал вместе с лошадями.