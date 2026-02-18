Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

На Шайа Лабафа напали перед арестом

В сеть попало видео драки с Лабафом, на котором на актера нападают

В сеть попало видео, раскрывающее некоторые подробности закончившейся арестом драки с голливудским актером Шайа Лабафом. Ролик опубликовало издание TMZ.

Из видео можно заключить, что на Лабафа напали. На записи видно, как 39-летний актер лежит на земле, а над ним нависает мужчина и наносит два сильных удара кулаком в лицо.

«Мы выбьем из тебя дурь, чувак. Остынь!» — закричал мужчина, когда Лабаф попытался встать, и снова сбил артиста с ног.

Издание сообщает, что полиция прибыла несколько мгновений спустя, и Лабафа доставили в больницу. Позже актер был арестован и обвинен в двух эпизодах нанесения побоев.

По данным TMZ, Лабаф первым затеял драку с сотрудником бара. Расследование инцидента продолжается.

Накануне стало известно, что актер был арестован за драку у бара в Новом Орлеане. Лабафу были предъявлены два обвинения в нанесении легких телесных повреждений.

Ранее Лабаф рассказывал, как два года ночевал в Центральном парке в Нью-Йорке и спал вместе с лошадями.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!