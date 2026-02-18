Молодой отец сделал троим маленьким детям татуировки и был осужден

Британец, сделавший татуировки трем маленьким детям, получил реальный срок. Об этом пишет Daily Mail.

В Ньюкасле суд приговорил 31-летнего Патрика Коу к трем годам тюремного заключения за нанесение постоянных татуировок своим детям.

Согласно материалам уголовного дела, Коу использовал домашний тату-комплект, чтобы набить сердце на ступне одного ребенка, череп — на груди второго и призрака — на лодыжке третьего.

Дети испытали сильную боль во время процедуры, но были уверены, что татуировки временные. Впоследствии им пришлось сделать прививки от гепатита В и столбняка, а также сдать анализы крови. Теперь они страдают от тревоги, бессонницы, зуда и нуждаются в терапии.

Коу, нанесший детям физический и эмоциональный вред, при аресте шутил и смеялся, заявляя, что не видит в своем поступке «ничего плохого», но в суде раскаялся и признался в трех эпизодах жестокого обращения.

Ранее тату-мастер попал под суд после того, как сделал татуировку на спине 14-летнего мальчика.