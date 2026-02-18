Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Молодой отец сделал троим маленьким детям татуировки и был осужден

В Великобритании мужчина получил срок за нанесение татуировок своим детям
Northumbria Police

Британец, сделавший татуировки трем маленьким детям, получил реальный срок. Об этом пишет Daily Mail.

В Ньюкасле суд приговорил 31-летнего Патрика Коу к трем годам тюремного заключения за нанесение постоянных татуировок своим детям.

Согласно материалам уголовного дела, Коу использовал домашний тату-комплект, чтобы набить сердце на ступне одного ребенка, череп — на груди второго и призрака — на лодыжке третьего.

Дети испытали сильную боль во время процедуры, но были уверены, что татуировки временные. Впоследствии им пришлось сделать прививки от гепатита В и столбняка, а также сдать анализы крови. Теперь они страдают от тревоги, бессонницы, зуда и нуждаются в терапии.

Коу, нанесший детям физический и эмоциональный вред, при аресте шутил и смеялся, заявляя, что не видит в своем поступке «ничего плохого», но в суде раскаялся и признался в трех эпизодах жестокого обращения.

Ранее тату-мастер попал под суд после того, как сделал татуировку на спине 14-летнего мальчика.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!