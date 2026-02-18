Словакия разблокировала стратегический запас нефти

Правительство Словакии решило разблокировать стратегические запасы нефти на фоне остановки поставок по нефтепроводу «Дружба» с конца января. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на словацкие СМИ.

«Для обеспечения переходного периода до момента гарантированных бесперебойных поставок нефти на словацкий рынок, «Словнафт» запросил высвобождение стратегических нефтяных резервов в объеме 250 тысяч тонн», — говорится в решении правительства Словакии.

13 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», чтобы создать трудности для венгерского правительства накануне парламентских выборов.

Он охарактеризовал действия Киева как грубое вмешательство в выборы и заявил, что даже если Украина не позволит возобновить поставки нефти по трубопроводу, то правительство в любом случае гарантирует безопасность энергоснабжения для всех потребителей.

Позднее стало известно, что Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит поставленной по морю российской нефти по Адриатическому нефтепроводу.

