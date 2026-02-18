Размер шрифта
Орбан заявил о давлении на Венгрию со стороны Киева и Брюсселя

Орбан: Киев и Брюссель прибегают к грубым и нечестным методам против Венгрии
Jonathan Ernst/Reuters

Давление на Венгрию со стороны Украины и руководства Евросоюза растет, и они прибегают к «грубым и нечестным методам». Об этом написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети X.

«Венгрия сталкивается с растущим давлением со стороны Киева и Брюсселя, которые прибегают к грубым и нечестным методам. У нас есть выбор: сдаться лагерю сторонников войны или стоять на своем. Нет никаких сомнений, мы будем защищать свою позицию и продолжим поддерживать мир», — отметил он.

18 февраля венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия «ничего не должна» Украине, а безопасность Будапешту гарантирует НАТО, а не Киев. Также Сийярто говорил, что Венгрия выступает против вступления Украины в ЕС, потому что такой шаг может привести к конфликту ЕС с Россией.

13 февраля Сийярто рассказал, что Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба», чтобы создать для Будапешта трудности перед парламентскими выборами, которые состоятся в апреле 2026 года. 18 февраля в Венгрии сообщили, что местная нефтегазовая компания MOL заключила первые контракты на поставку российской нефти по альтернативному маршруту.

Также в феврале Орбан потребовал от президента Украины Владимира Зеленского прекратить вмешиваться во внутренние процессы в республике.

Ранее в Венгрии назвали Украину «коррумпированной помойкой».
 
