В Финляндии отвергли риторику о российской «угрозе»

В Финляндии безосновательно разгоняют тему «угрозы» со стороны России. Об этом в своей книге, опубликованной 18 февраля, заявила бывшая глава штаба финской полиции безопасности (Supo) Саана Нильссон, сообщает телерадиовещатель Yle.

В своей работе она раскритиковала то, что после начала конфликта на Украине в Финляндии изменилась дискуссия о РФ. Нильссон подвергла критике прежде всего то, как в ее стране Россию «стали рассматривать как источник всех бед без должных доказательств», говорится в сообщении.

Как рассказала в интервью Yle сама автор, после начала украинского конфликта финские СМИ «ждали от Supo «более сенсационных оценок, больше запугивания и больше угрожающих сценариев» о Российской Федерации.

«Комментировать было легко, потому что для получения газетной полосы было достаточно сказать, что за этим стоит Россия. Не нужно было ничего знать. Не нужно было ничего обосновывать», — заявила Нильссон.

По ее словам, потребность в информации после начала конфликта на Украине была настолько огромной, что «пустоту» заполняли тем, что было доступно. Автор отметила, что интересы финских коммерческих СМИ также стояли за этим.

«Страх перед [президентом РФ Владимиром] Путиным и Россией приносил много кликов и читателей», — продолжила она.

Нильссон добавила, что что в Финляндии не перестали бояться Российскую Федерацию после вступления в НАТО, а в финском обществе превалируют «черно-белые» взгляды.

До этого посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что намеков на изменение антироссийского курса Финляндии нет.

Также он отметил, что в Финляндии иногда звучат «отдельные и достаточно расплывчатые высказывания о возможном восстановлении диалога с Москвой» после урегулирования украинского конфликта. По мнению дипломата, они являются лишь попыткой продемонстрировать способность «адекватно реагировать» на быстро меняющиеся геополитические реалии».

Ранее стало известно, что Россия примет меры на фоне милитаризации Финляндии.