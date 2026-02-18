В МИД РФ выразили поддержку разблокировки транспортных коммуникаций в Армении

МИД: Россия выступает за разблокировку транспортных коммуникаций в Армении

Россия поддерживает разблокировку региональных транспортных и экономических коммуникаций в Армении. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Дипломат назвала «странным» предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна российским властям о продаже концессии на железные дороги в республике одной из дружественных стран.

«Россия последовательно выступает за разблокирование всех региональных транспортных и экономических коммуникаций», — сказала Захарова.

По ее словам, в рамках трехсторонних переговоров при сопредседательстве вице-премьеров России, Армении и Азербайджана была проделана серьезная работа в этом направлении.

В феврале 2008 года Армения передала концессию на управление железнодорожной инфраструктурой ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (дочерняя компания РЖД). Срок владения концессией составляет 30 лет, по его истечении договором можно будет продлить на 10 лет.

Ранее стало известно, что Россия может восстановить железнодорожное сообщение с Грузией.