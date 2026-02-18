Размер шрифта
Глюкоза готова помириться с Фадеевым: «Все можно решить»

Певица Глюкоза выразила готовность помириться с Фадеевым
Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) рассказала в шоу Ксении Собчак на платформе VK Видео, что не против помириться с бывшим продюсером Максимом Фадеевым.

«Я вообще не люблю ни с кем никогда ссориться. Пока люди живы, всё можно решить и все друг другу сказать. Для меня попросить прощения, даже когда я не виновата, несложно. Если человек мне дорог, а человеку важно это услышать, то не считаю это какой-то проблемой», — поделилась артистка.

По словам Глюкозы, сейчас она не знает, при каких обстоятельствах возможно ее примирение с Фадеевым.

В конце декабря 2023 года продюсер Максим Фадеев заявил, что принял решение о перезапуске проекта Глюк'oZa («Глюкоза») в его первозданном виде и без певицы Натальи Ионовой. По его словам, певица «дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы». Он напомнил, что «Глюк'oZa» — это название группы, а не псевдоним артистки, и что проект был направлен на детскую аудиторию.

Ранее певица Глюкоза отменила выступления в Казахстане.
 
