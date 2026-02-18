Размер шрифта
Путин проведет переговоры с лидером Мадагаскара

Президент России Владимир Путин проведет переговоры в Москве с президентом Республики Мадагаскар на переходный период Микаэлем Рандрианириной. Они назначены на четверг, 19 февраля, сообщает пресс-служба Кремля, пишет ТАСС.

«19 февраля в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом возрождения Республики Мадагаскар Микаэлем Рандрианириной, который будет находиться в России с официальным визитом», — говорится в сообщении.

В конце сентября 2025 года Мадагаскар столкнулся с волной протестов, вызванных перебоями в водо- и электроснабжении. Жители Антананариву и других крупных городов, координируя свои действия через социальные сети, выходили на улицы, требуя восстановления стабильной подачи электричества и воды.

Группа военных, выступившая в поддержку протестующих на Мадагаскаре, 14 октября взяла власть в свои руки и распустила все прежние органы управления страной. Временным президентом стал Микаэль Рандрианирина, глава корпуса армейской административной и технической службы.

Ранее Россия и Мадагаскар обсудили перспективы гуманитарного сотрудничества.
 
