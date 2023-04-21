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Mash: мошенники запугали мать помощницы сенатора Совфеда атакой украинских террористов

Мошенники убедили 77-летнюю мать помощницы сенатора Совфеда, что ее дочь пытаются склонить к работе информатором на украинскую разведку, сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, с Татьяной Адабаш связались неизвестные, которые представились сотрудниками российских оперативных служб. Они убедили женщину, что ей и ее семье грозит опасность, так как ее дочь Елену Силкину — помощницу сенатора Совфеда — пытаются склонить к работе информатором на украинскую разведку. Злоумышленники сказали, что в Москву будет отправлен «специальный отряд террористов», который похитит пенсионерку. Якобы это поможет склонить ее дочь к сотрудничеству. Кроме этого, злоумышленники убедили женщину отправить им все свои накопления на хранение, что она и сделала.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что 18 апреля 2023 года около 06:00 Татьяна Адабаш вышла их своего подъезда и села в такси. Через три дня ее нашли в тверской гостинице. Злоумышленники убедили женщину сменить SIM-карту, после чего удаленно забронировали ей номер, который пенсионерка сама оплатила. Кроме этого, они сказали забаррикадироваться в гостинице и не пускать даже персонал.

В это время злоумышленники связались с дочерью женщины и другими ее родственниками и потребовали два миллиона рублей в качестве выкупа.

Сейчас жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает, в ближайшее время ее доставят в Москву.

Ранее мошенники убедили пенсионерку из Первоуральска поджечь военкомат за 200 тыс. рублей.

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