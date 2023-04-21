Погранслужба Украины поймала мужчину в женской одежде, пытавшегося сбежать из страны

В украинской пограничной службе заявили о задержании в Одесской области мужчины, который переоделся в женскую одежду, чтобы сбежать из страны. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пограничники встретили женщину, которая носила солнцезащитные очки в темное время суток. Как оказалось, под женской одеждой скрывался мужчина, который вернулся на Украину перед Пасхой и сейчас пытался вновь уехать из страны.

Отмечается, что мужчине была вручена повестка.

Ранее украинские пограничники на границе с Венгрией задержали трех военнообязанных граждан страны, которые пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска. Уточнялось, что один из мужчин пытался притворяться женщиной, однако в конце концов признался в обмане. Известно, что украинцы пытались покинуть родину, чтобы избежать мобилизации.

6 апреля представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявлял, что украинские пограничники задержали с момента начала российской специальной военной операции свыше 11 тыс. нарушителей, при этом четыре тысячи человек пытались покинуть страну по поддельным документам.