Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Союза жителей островов Тисима и Хабомаи»

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной в РФ деятельность японской неправительственной организации «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что деятельность организации «направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Там отметили, что целью данного сообщества является отторжение от России островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.

В Генпрокуратуре добавили, что союз длительное время формирует негативное мнение о Российской Федерации.

Информация о принятом решении направлена Генпрокуратурой в Минюст России.

17 апреля правительство Японии выразило протест России из-за планов Москвы провести военные учения в районе южной части Курильских островов с 18 по 22 апреля. В МИД РФ назвали «ничтожными» упоминания Курил в японской «Синей книге по дипломатии».