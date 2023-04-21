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Против журналиста Bellingcat** Христо Грозева возбудили новое уголовное дело в РФ

Следствие просит заочно арестовать журналиста Грозева за незаконное пересечение границы РФ

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Hannah Mckay/Reuters

Против журналиста-расследователя Bellingcat (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций)* Христо Грозева возбудили новое уголовное дело за незаконное пересечение российской границы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Источник сообщил, что следствие просит заочно арестовать Грозева по части 1 статьи 322 УК РФ. Соответствующее ходатайство поступило в Лефортовский районный суд Москвы.

ТАСС со ссылкой на суд также сообщает, что следствие обратилось с ходатайством о заочном аресте журналиста.

Христо Грозев в настоящее время находится в розыске — в конце пошлого года сообщалось, что на него возбудили уголовное дело.

26 декабря Министерство внутренних дел России объявило Грозева в розыск. 28 декабря пресс-служба президента Болгарии Румена Радева сообщила, что власти страны приняли меры, чтобы обеспечить безопасность объявленного в розыск в РФ журналиста Христо Грозева.

В начале февраля текущего года стало известно, что Христо Грозев принял решение не возвращаться в Вену, где проживает последние 20 лет. Об этом написал еженедельник Falter.

*  Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций
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