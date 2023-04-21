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Суд отклонил иск Козловского к обвинившему его в дискредитации армии России Бородину

Суд отклонил иск российского актера театра и кино Данилы Козловского к руководителю Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину, ранее обвинившему его в дискредитации российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Бородин выразил мнение, что Козловский подал иск о защите чести и достоинства ради «красивых заголовков СМИ». Парламентарий также добавил, что сам актер в суд не пришел.

Причиной для отклонения иска стало неправильное составление документа, указал Бородин.

Несколько дней назад Козловский заявил, что намерен судиться с Бородиным. Режиссер заявил, что общественный деятель использует свою власть с целью личного пиара, а не для борьбы с коррупцией. Козловский считает, что Бородин систематически перегружает правоохранительную систему, вынуждая органы еженедельно работать над очередной жалобой на известного человека. Козловский подал иск 19 апреля.

В апреле Бородин обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить Козловского на экстремизм. Политик обвинял артиста в якобы наличии гражданства США, заработке за границей и призывах к антиправительственным акциям.

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