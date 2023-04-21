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Россиянка взяла кредиты на сыновей своей погибшей сестры, чтобы купить собаку

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Depositphotos

Жительница Воронежа украла кредитные средства с карт сестры и сделала должниками ее сыновей-сирот, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

21-летний уроженец Панинского района области обнаружил пропажу денег с банковских счетов его матери. Женщина погибла в июле 2022 года в ДТП, а когда ее наследники вступили в законное имущественное право, выяснилось, что на погибшую были оформлены займы по кредитной карте. Три ее сына, в том числе два несовершеннолетних ребенка в возрасте 8 и 12 лет, оказались должниками, согласно иску кредитной организации.

Полицейские начали проверку и установили, что двоюродная сестра жертвы автомобильной аварии в день смерти женщины забирала ее личные вещи из медучреждения. Воспользовавшись доступом к ним, 38-летняя жительница Воронежа решила перевести денежные средства с карт кредитных организаций, принадлежавших покойной, на свои счета. Ей удалось похитить таким образом 390 тыс. руб., а уже после совершения кражи злоумышленница отдала имущество сестры ее ближайшим родственникам.

Подозреваемую задержали, и в ходе дачи признательных показаний она пояснила, что похищенное реализовала по собственному усмотрению, например, купила щенка породы Шпиц. В настоящее время в отношении преступницы возбуждено уголовное дело, следствие по которому продолжается.

Жительница Воронежа украла кредитные средства с карт погибшей сестры и сделала должниками ее сыновей-сирот, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

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