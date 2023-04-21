Политолог: президент стремится укрепить российские традиции уважения к разным религиям

Обращение президента России Владимира Путина к российским мусульманам в связи с праздником Ураза-байрам демонстрирует стремление главы государства продолжать многовековые традиции межрелигиозного и межнационального согласия в России, считает политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков.

«Президент демонстрирует, что является лидером для всех жителей страны, для представителей всех национальностей и вероисповеданий», — отмечает эксперт, добавляя, что Россия является уникальной «семьей семей», «семьей народов», государством-цивилизацией, где на основе взаимного уважения и добрососедства развиваются религиозные традиции.

По мнению Александра Рудакова, действия главы государства говорят о стремлении сохранить этот потенциал и исторический опыт.

Президент традиционно поздравляет представителей основных конфессий России с их важнейшими праздниками, тем самым подчеркивая уважение к каждой из них, к истории исповедования этих религий в России, к самому праву людей на веру и свободу вероисповедания, констатирует политолог.

«Особое значение имеет тот факт, что традиционные религии России имеют близкую этическую и ценностную основу. Общность коллективных представлений о добре и зле, о праведности и пороке, о должном и недолжном играет важную роль в нашей истории», — полагает Рудаков.

Он отмечает, что сплоченность людей, воспитанных в разных религиозных культурах, помогла России выстоять и в ходе Отечественной войны 1812 года, и в годы Великой Отечественной войны.

«И уже в наше время, в XXI веке, сплоченность представителей разных национальностей и вероисповеданий, проживающих в нашей стране, помогла одержать победу над силами международного терроризма, защитить государственное единство России», — добавляет эксперт.

Этим фактом, считает Рудаков, определяются и те усилия, которые предпринимает государство с целью создания оптимальных условий для развития религиозного просвещения в России, и, в частности, возрождения традиций мусульманского духовного образования.

21 апреля президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, пожелав им здоровья, счастья, энергии и сил для свершения благих, добрых дел. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.