Булгакова: никто не должен оставаться один на один со своей проблемой

Президент России Владимир Путин сделал повышение благосостояния и качества жизни граждан базовым приоритетом всей государственной политики. Об этом по итогам заседания Совета при президенте по развитию местного самоуправления заявила исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), зампредседателя координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алена Булгакова.

«Самое важное из выступления президента и обсуждаемых тем лично для меня как для общественника — это в первую очередь то, что адресная помощь должна оказываться всем гражданам страны», — отметила она.

Булгакова подчеркнула, что никто не должен оставаться один на один со своей проблемой. По ее словам, все жизненно важные вопросы людей, вне зависимости от того, к какому уровню власти они относятся, должны решаться вовремя и качественно.

«Для себя я бы обозначила, что это самое главное, что сегодня было озвучено. Иногда действительно приходится сталкиваться с бюрократической машиной и не всегда знаешь, как с этим быть. С точки зрения защиты своих прав и интересов граждане могут выбрать путь не идти и не обращаться в органы, потому что понимают, что это будет огромная волокита: сбор документов, которые могут повлечь за собой временные проволочки», — сказала директор ассоциации НОМ.

Также она отметила, что в выступлении президента была уделена значимая роль кадровой политике в системе местного самоуправления. Глава государства отметил, что в России может появиться своя «школа мэров» – по аналогии с уже зарекомендовавшей себя «школой губернаторов».

«Мэры также, как и губернаторы, должны проходить специальное обучение, повышать свои профессиональные компетенции. Так сформируется резерв грамотных управленцев, которые готовы отдать долг Родине таким способом, через местное самоуправление», — сказала Булгакова.

Она подчеркнула, что ключевой задачей достижения тех пунктов, которые были обозначены главой государства, является повышение благосостояния и качества жизни граждан нашей страны.

«Сегодня это базовый приоритет всей государственной политики и так должно быть в будущем. Безусловно, мы будем содействовать в реализации этой глобальной задачи, работая с институтами гражданского общества, оказывая адресную правовую помощь», — заключила Булгакова.