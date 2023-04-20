Совфед рассмотрит закон о запрете продажи вейпов детям 26 апреля

Совет Федерации на заседании 26 апреля рассмотрит законы о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и увеличении штрафов за продажу детям никотинсодержащей продукции.

Один закон вводит запрет на оборот никотинсодержащей жидкости с ароматизаторами и добавками, усиливающими никотиновую зависимость, на продажу вейпов на ярмарках и выставках, с помощью развозной и разносной торговли, автоматов. Документ также устанавливает минимальную цену на никотинсодержащую продукцию.

Закон не запрещает продажу вейпов в розничных магазинах, но запрещает открытую демонстрацию и открытую их выкладку в торговых помещениях. При продаже вейпов не разрешается делать на эти товары скидки. В рекламе запрещена демонстрация процессов потребления никотинсодержащей продукции с использованием вейпов.

Второй закон повышает размеры штрафов за продажу несовершеннолетним сигарет, кальянов, вейпов и другого табака или никотинсодержащей продукции: для граждан — 40-60 тысяч рублей, для должностных лиц — 150-300 тыс. рублей, для юрлиц — 400-600 тыс. рублей.

Кроме того, повышаются штрафы за вовлечение детей в процесс курения до 2000-5000 рублей для граждан, для родителей или опекунов — 5000-7000.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента внести предложения по возможному запрету вейпов в России.