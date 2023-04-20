WSJ: налоговое управление обвинило администрацию США в необъективном расследовании дела Хантера

Налоговое управление США отправило письмо американскому Конгрессу, в котором говорится, что администрация действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена ненадлежащим образом ведет расследование дела Хантера Байдена, который находится под уголовным следствием, пишет газета The Wall Street Journal.

Из письма следует, что протоколы дела Байдена-младшего свидетельствуют о пристрастном и необъективном отношении к подозреваемому, что противоречит профессиональному принципу сотрудников правоохранительных органов.

Кроме этого говорится, что материалы дела говорят о неспособности прокуратуры «урегулировать очевидный конфликт интересов при вынесении приговора».

Ранее ведущий Fox News обвинил сына Байдена в торговле секретными документами.

Позже Байден заявил, что расследование против его семьи далеко не продвинется.