Члена банды Басаева приговорили к 23 годам за нападение на десантников на высоте 776

Участник банды Шамиля Басаева Махди Магомедов осужден на 23 года тюрьмы за нападение на псковских десантников в 2000 году у села Улус-Керт в Чечне, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь военнослужащих»)», — заявили в ведомстве.

По информации следствия, 29 февраля 2000 года Магомедов вместе с членами вооруженной группировки под руководством Басаева и Хаттаба напал на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Нападение было совершено с трех сторон, Магомедов стрелял в военнослужащих из автомата Калашникова, отметили в СК. В результате боестолкновения, вошедшего в историю второй чеченской кампании как «бой у высоты 776», погибли 84 военнослужащих, четверо были ранены.

Магомедову назначили наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с учетом ранее вынесенного приговора.

Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор другому члену банды Басаева, который участвовал в нападении на город Буденновск в 1995 году.