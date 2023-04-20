Заключенный сбежал из тюрьмы, выдав себя за сокамерника, которого должны были освободить

В США заключенный сбежал из тюрьмы, выдав себя за своего сокамерника, которого должны были освободить, пишет LADBible. Мужчина переоделся в его одежду, пока тот спал.

Сообщается, что сбежавшего зовут Брайан Роман. Камеры наблюдения зафиксировали, как он переодевался в одежду сокамерника перед побегом. Прежде чем покинуть пределы тюрьмы, американец подошел к охранникам и получил вещи чужого мужчины, в том числе ключи, кошелек, удостоверение личности и дебетовую карту.

После этого он подписал необходимые документы и оказался на свободе. Охранники рассказали, что путаница произошла из-за того, что заключенные выглядели одинаково. В настоящее время полиция разыскивает Брайана, но его местоположение на данный момент неизвестно.

По данным офицеров, последний раз сбежавшего видели в синей толстовке с капюшоном, черной рубашке и в коричневых ботинках.

Ранее в США двое заключенных сбежали из тюрьмы с помощью зубной щетки.