СК сообщил о смерти 6 пациентов ПНИ в Петербурге и завел уголовное дело

Следствие полагает, что к гибели подопечных привело ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками ПНИ, сообщает пресс-служба ГСУ СКУ России по Санкт-Петербургу.

Напомним, о проверке по факту смерти пациентов интерната стало известно накануне. Директор учреждения резко вернулся из отпуска и заявил о разбирательстве со стороны СК, прокуратуры, Роспотребнадзора и Росздравнадзора.

Доследственная проверка стала причиной возбуждения уголовного дела по 3-й части 109-й статьи УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Ранее глава СК Бастрыкин поручал доложить о ходе и результатах доследственной проверки.

В ведомстве утверждают, что сотрудники психоневрологического интерната на улице Коллонтай в Петербурге допустили смерть шести человек из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по уходу за пациентами, страдающими психическими заболеваниями.

Выяснение всех обстоятельств происшедшего продолжается.