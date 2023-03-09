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Вильфанд: снег в России начнет сходить в первой половине апреля

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Александр Авилов/Агентство «Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в России снег начнет сходить только в первой половине апреля в европейской части страны. Об этом сообщает URA.RU.

«Март — это зимний месяц даже на юге европейской России. Там уже ближе к весенней погоде, но все-таки еще нет. На Урале до весны еще далеко. Если говорить о сходе снежного покрова, то до этого еще далеко», — отметил Вильфанд.

По его словам, необходимо подождать до первой декады апреля, только в это время в центре европейской части РФ сойдет снег, а на Урале это произойдет еще чуть позже.

Ранее Вильфанд рассказал, что температура на 7-14°С ниже климатической нормы прогнозируются в Мурманской, Томской областях, Карелии и на Таймыре в ближайшее время.

До этого Вильфанд рассказал, что прошедшая зима в Москве оказалась хмурой. Жители столицы за декабрь, январь и февраль получили всего 83 часа или 67,5% от сезонной нормы солнечного сияния.

Он добавил, что как минимум в полтора раза в январе и феврале продолжительность солнечного сияния в Москве была меньше, чем в среднем в эти месяцы в столице.

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