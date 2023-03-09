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Вильфанд: в нескольких регионах России будет необычно холодно в ближайшие дни

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура на 7-14°С ниже климатической нормы прогнозируются в Мурманской, Томской областях, Карелии и на Таймыре в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

«Хоть март [климатически] и зимний месяц, но есть регионы, в которых будет холодно, даже учитывая этот факт. В Мурманской области температура будет на 12°С ниже нормы до 11 марта, в Карелии — до 9 марта. Это значит, что морозы ожидаются до 20-26°С. На Таймыре прогнозируются до минус 35-41°С, что на 7-14°С ниже нормы», — рассказал Вильфанд.

По его словам, в Томской области в четверг температурный фон будет на 7-14°С ниже нормы — морозы до 30°С.

Ранее Вильфанд рассказал, что прошедшая зима в Москве оказалась хмурой. Жители столицы за декабрь, январь и февраль получили всего 83 часа или 67,5% от сезонной нормы солнечного сияния.

Он добавил, что как минимум в полтора раза в январе и феврале продолжительность солнечного сияния в Москве была меньше, чем в среднем в эти месяцы в столице.

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