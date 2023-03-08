Женщинам в Тель-Авиве подарили сотни роз от россиян на 8 Марта

В Тель-Авиве сотни женщин получили от России в подарок по розе в честь Международного женского дня. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает корреспондент агентства, цветы жительницам и гостьям израильского города раздавали в рамках акции «От России с любовью», организованной Русским домом при поддержке посольства РФ в Израиле и организации русскоязычных соотечественников.

Акция прошла на бульваре Ротшильда в центре Тель-Авива и на приморской набережной. Активисты обращались к проходящим мимо женщинам и вручали им розы со словами: «От России с любовью».

Ранее сообщалось, что в преддверии 8 Марта сотрудники МЧС России организовали праздничную акцию на территории станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена. Сотрудники МЧС под музыкальное сопровождение дарили дамам букеты цветов.

Музыканты показательного оркестра главного управления МЧС России по городу Москве исполнили классические и современные произведения, а также музыкально-инструментальные пьесы.