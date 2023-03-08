В Саранске девушка насмерть разбилась после падения с 15-го этажа

В Саранске молодая девушка погибла в результате падения с высоты 15-го этажа. О трагедии, которая произошла утром 8 марта, сообщает РИА «Инфо-РМ».

Тело девушки было обнаружено возле одной из многоэтажек на улице Волгоградской. Предварительно известно, что погибшая была в гостях, вышла на балкон и упала вниз.

Как сообщает источник со ссылкой на региональное СУ СК России, смерть девушки не носит насильственный характер. Обстоятельства ее гибели устанавливаются.

Издание «Столица С» в свою очередь уточняет, что погибшей девушке не 15 лет, как сообщалось изначально, а 19. Один из очевидцев рассказал, что в ночь на 8 марта компания молодых людей отдыхала в местном заведении. После этого одна из девушек предложила продолжить отмечать праздник у нее дома.

Участник вечеринки рассказал, что погибшая девушка якобы начала писать предсмертную записку, однако другие гости уговорили ее не делать глупостей. Несмотря на это, девушка «стала кидаться к окну», после чего гости выкрутили балконную ручку. После этого, по словам свидетеля, некоторые гости ушли домой и предупредили хозяйку и других девушек, чтобы они следили за подругой. Когда один из мужчин вернулся в квартиру, чтобы забрать телефон, то увидел девушку на балконе.

«А мы, когда оказались на улице, увидели, что девушка лежит возле подъезда. Тут же позвонили в скорую помощь», — рассказал очевидец.

Ранее сообщалось, что в Рязани 23-летняя девушка погибла, сорвавшись с высоты седьмого этажа.