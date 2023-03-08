В центре Тбилиси возобновился митинг против закона об иноагентах

В центре Тбилиси возобновился митинг против закона об иностранных агентах, передает ТАСС.

Более тысячи человек собрались 8 марта возле здания парламента в Тбилиси.

Движение в центре города, на проспекте Руставели у парламента перекрыто. Прибывшие на место граждане держат в руках флаги Грузии и Европейского союза, скандируют лозунги против принятия законопроекта об иноагентах.

Отмечается, что акция проходит мирно, в ней в том числе участвуют студенты и организованное движение женщин.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели, накануне у парламента страны собрались несколько сотен человек, для разгона митинга спецназ пустил в ход слезоточивый газ и водометы.

Позднее стало известно, что в Тбилиси на акции протеста задержали 66 человек.