Пожилая москвичка украла игрушечного паука у парикмахерской и сломала дерево

Пожилая жительница Москвы пришла к парикмахерской, сломала дерево и украла инсталляцию с пауком, сообщается в Telegram-канале Baza.

Около одной из парикмахерских, расположенной в районе Фили, на дереве висела инсталляция паука на паутине. В один из вечеров к заведению подошла пенсионерка в шубе. Она оторвала паутину, сломав при этом и дерево, завернула в нее паука и скрылась в неизвестном направлении. Все произошедшее попало на камеру наблюдения парикмахерской.

Сотрудники заведения больше всего расстроились из-за дерева, которое неосторожно сломала пожилая москвичка.

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