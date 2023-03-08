Народный фронт поздравил мам и жен участников СВО

В ряде регионов России Народный фронт организовал поздравление родных женщин участников СВО в торжественной обстановке, сообщает пресс-служба организации.

«Мы направились на передовую, туда, где мы помогаем ребятам, взаимодействуем с частями, с нашей русской армией, которая сейчас находится на линии боевого соприкосновения, ребята записали обращения к своим близким и родным. А мы в свою очередь – наше молодежное крыло, наши ребята, наши волонтеры – отправились к ним домой, с их разрешения, естественно, с тем чтобы поздравить их мам, бабушек, жен, сестер и всех, кого они хотели бы поздравить в этот день», — рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Отмечается, что в 21 регион России было доставлено более 2 тыс. поздравлений. Также несколько встреч с родными военных прошли в торжественной обстановке в больших аудиториях. Так, например, в Екатеринбурге Народный фронт организовал поздравление родственников военных совместно с компанией «Сима-ленд». В мероприятии приняли участие тысячи сотрудников организации.

Как рассказала замдиректора «Сима-ленда» Анастасия Лукичева, поздравление от бойцов люди в зале слушали со слезами на глазах.

«В нашей компании работает много женщин, девушек, чьи отцы, сыновья, братья ушли на фронт. Тем, кто не спят ночами, молятся, верят и ждут своих самых родных людей с фронта домой с победой», — сказала она.

В Свердловской области руководитель регионального отделения Народного фронта Вадим Савин обратился к женщинам со сцены со словами поддержки и поздравлениями.

«Милые девушки, я вас уверяю, что все, что делают ребята на передовой с оружием в руках, – это все ради вас. Поэтому низкий вам поклон», — заявил он.

А в городе Энгельсе Саратовской области Народный фронт организовал кинопоказ, где перед началом сеанса с большого экрана женщины услышали слова благодарности и поздравления от бойцов.