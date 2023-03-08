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Фальков заявил, что на получение углубленных знаний в магистратуре достаточно года учебы

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Срок обучения в магистратуре, который был бы достаточным для получения углубленных профессиональных знаний, в новой системе образования может составить один год. Об этом в эфире канала «Россия-24» сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«В новой системе координат можно будет вполне в соответствии с запросом рынка труда подготовить или получить углубленные профессиональные знания в магистратуре за год», — уточнил Фальков.

Российский президент Владимир Путин в ходе прошедшего 21 февраля послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе обучения в университетах страны. Глава государства уверен, что в российском образовании назрела необходимость существенных изменений с учетом новых требований во всех сферах жизни.

Также эксперт Александр Хвостов дал прогноз, какими темпами будут менять систему образования в России.

До этого депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил отменить ЕГЭ после возврата прежнего срока обучения в вузах.

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