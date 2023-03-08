8 Марта российские путешественники проведут в Москве, Санкт-Петербурге и Стамбуле

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, в каких городах россияне проводят Международный женский день в путешествиях. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, самым популярным российским городом оказалась Москва: на столицу приходится 24,3% отельных бронирований, а наибольшим спросом пользуются гостиницы категории «четыре звезды». Второе место занял Санкт-Петербург, куда отправились 15,9% путешественников, а третье — Сочи, где встречают 8 Марта 7,9% клиентов сервиса. В обоих городах чаще всего выбирают трехзвездочные отели.

Многие туристы решили провести праздник в Эсто-Садке: его доля составляет 4,7%. Большинство отдыхающих отдали предпочтение четырехзвездочным отелям. Следом идут Казань (3,6%) и Калининград (2,5%), где самыми востребованными оказались гостиницы с четырьмя и тремя звездами соответственно.

Кроме того, в списке оказались Екатеринбург (2,0%) и Иркутск (1,9%), в которых россияне отдают предпочтение объектам размещения без звезд, а также Новосибирск (1,7%) и Краснодар. В Новосибирске на праздники выбирают отели категории «три звезды», а в Краснодаре — «четыре звезды».

Из иностранных городов большим спросом пользовался Стамбул: он стал лидером среди зарубежных городов с долей бронирований мест размещений 11,7%. Там пользуются популярностью четырехзвездочные гостиницы.

Второе место рейтинга занял Дубай (6,1%). Строчкой ниже оказался Бангкок с долей 3,9%. Кроме того, спросом у россиян пользуется Ереван (доля — 3,7%) и несколько европейских направлений: Париж (2,3%), Минск (2,0%), Барселона (1,8%) и Милан (1,7%).

Ранее сообщалось, что треть россиянок заранее говорят мужчинам, что хотят получить в подарок на 8 Марта.