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В Анапе 60-летняя россиянка ворвалась в отделение банка и попыталась поджечь туалет

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Анапе пожилая россиянка ворвалась в здание банка и попыталась поджечь туалет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД города.

Инцидент произошел днем 7 марта. По данным ряда Telegram-каналов, сначала агрессивная женщина залила пол зеленкой, выкрикивая экстремистские фразы, а после попыталась устроить пожар в уборной.

В итоге россиянку задержали сотрудники полиции. В отношении нее составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганства».

Правоохранители факт случившегося подтвердили, однако информацию об экстремистских высказываниях опровергли.

Ранее очевидец рассказал, что мужчина, бегавший раздетым около самолетов в Домодедове, устроил потасовку с бортпроводником.

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