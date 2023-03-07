Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Таиланд стал абсолютным лидером по количеству зимующих туристов из России

close
100%
Global Look Press

Таиланд стал абсолютным лидером по количеству зимующих российских туристов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование МТС Travel.

По данным портала, число россиян, зимующих за границей, выросло по всем направлениям в среднем на 12%. При этом отмечается увеличение интереса к поездками в Индию и Индонезию. Для длительного отдыха российские туристы выбирали южные и юго-восточные направления.

В тройку лидеров вошли Таиланд, Турция и ОАЭ. Аналитики рассматривали поездки длительностью более трех недель при обязательном условии возвращения в Россию до конца зимы.

Ранее россияне рассказали, что больше всего мешает им путешествовать. 62,9% граждан РФ отмечают, что не могут путешествовать из-за нехватки денег. На втором месте находятся риски, связанные с зарубежными поездками. Россияне переживают о том, что могут остаться без жилья в другой стране, не попасть на самолет или оказаться без денег из-за невозможности расплачиваться банковскими картами за рубежом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть