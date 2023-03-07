Таиланд стал абсолютным лидером по количеству зимующих туристов из России

Таиланд стал абсолютным лидером по количеству зимующих российских туристов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование МТС Travel.

По данным портала, число россиян, зимующих за границей, выросло по всем направлениям в среднем на 12%. При этом отмечается увеличение интереса к поездками в Индию и Индонезию. Для длительного отдыха российские туристы выбирали южные и юго-восточные направления.

В тройку лидеров вошли Таиланд, Турция и ОАЭ. Аналитики рассматривали поездки длительностью более трех недель при обязательном условии возвращения в Россию до конца зимы.

Ранее россияне рассказали, что больше всего мешает им путешествовать. 62,9% граждан РФ отмечают, что не могут путешествовать из-за нехватки денег. На втором месте находятся риски, связанные с зарубежными поездками. Россияне переживают о том, что могут остаться без жилья в другой стране, не попасть на самолет или оказаться без денег из-за невозможности расплачиваться банковскими картами за рубежом.