Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Блогеру Лерчек предъявили обвинение в уклонении от налогов на 311 млн рублей

close
100%
ler_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следственный комитет предъявил обвинение в уклонении от налогов блогеру Валерии Чекалиной, также известной как Лерчек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в своем Telegram-канале.

Чекалина обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей. По версии следствия, россиянка систематически не подавала в ФНС налоговую декларацию.

Супругу блогера, Артему Чекалину, предъявлено обвинение по статье «Пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов».

«Установлено, что индивидуальный предприниматель «Чекалина Валерия Валерьевна» при пособничестве А. Чекалина уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость за период 3,4 кварталы 2020 года, 1-4 кварталы 2021 года, а также налога на доходы физических лиц за 2020-2021 г., на общую сумму более 311 млн рублей, что является особо крупным размером», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, Чекалины стали фигурантами уголовного дела по фактам уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов с физического лица. По версии следствия, блогер, будучи в статусе ИП и используя упрощенную систему налогообложения, которая допускает лимит доходов в 150 млн рублей в год, получала доход от проведения фитнес-марафонов в размере, существенно превышающем это ограничение.

Ранее стало известно, что десятки подписчиц выдвинули обвинения в мошенничестве против блогера Чекалиной.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть