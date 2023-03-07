Блогеру Лерчек предъявили обвинение в уклонении от налогов на 311 млн рублей

Следственный комитет предъявил обвинение в уклонении от налогов блогеру Валерии Чекалиной, также известной как Лерчек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в своем Telegram-канале.

Чекалина обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей. По версии следствия, россиянка систематически не подавала в ФНС налоговую декларацию.

Супругу блогера, Артему Чекалину, предъявлено обвинение по статье «Пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов».

«Установлено, что индивидуальный предприниматель «Чекалина Валерия Валерьевна» при пособничестве А. Чекалина уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость за период 3,4 кварталы 2020 года, 1-4 кварталы 2021 года, а также налога на доходы физических лиц за 2020-2021 г., на общую сумму более 311 млн рублей, что является особо крупным размером», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, Чекалины стали фигурантами уголовного дела по фактам уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов с физического лица. По версии следствия, блогер, будучи в статусе ИП и используя упрощенную систему налогообложения, которая допускает лимит доходов в 150 млн рублей в год, получала доход от проведения фитнес-марафонов в размере, существенно превышающем это ограничение.

Ранее стало известно, что десятки подписчиц выдвинули обвинения в мошенничестве против блогера Чекалиной.