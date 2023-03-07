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Тело 56-летнего мужчины, спрятанное в диван, нашли в квартире на западе Москвы

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

В Москве 56-летнего мужчину нашли убитым в его квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, тело обнаружила сестра погибшего. Женщина не могла связаться со своим братом, и решила навестить его. Придя в квартиру на улице Говорова, россиянка нашла останки родственника в ящике внутри дивана.

Женщина сразу сообщила о случившемся в полицию. Прибывшие на место правоохранители установили, что россиянин был убит.

В столичной пресс-службе Следственного управления Следственного комитета сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящий момент расследование продолжается.

Ранее стало известно, что мужчина пытался реанимировать жену, но убил ее. Он не умел делать искусственное дыхание и слишком поздно вызвал скорую помощь.

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