Тело 56-летнего мужчины, спрятанное в диван, нашли в квартире на западе Москвы

В Москве 56-летнего мужчину нашли убитым в его квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, тело обнаружила сестра погибшего. Женщина не могла связаться со своим братом, и решила навестить его. Придя в квартиру на улице Говорова, россиянка нашла останки родственника в ящике внутри дивана.

Женщина сразу сообщила о случившемся в полицию. Прибывшие на место правоохранители установили, что россиянин был убит.

В столичной пресс-службе Следственного управления Следственного комитета сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящий момент расследование продолжается.

Ранее стало известно, что мужчина пытался реанимировать жену, но убил ее. Он не умел делать искусственное дыхание и слишком поздно вызвал скорую помощь.