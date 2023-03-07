Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Накануне 8 марта сотрудники МЧС России поздравили женщин

close
100%
mchs.gov.ru

В преддверии 8 марта сотрудники МЧС России организовали праздничную акцию на территории станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники МЧС под музыкальное сопровождение дарили дамам букеты цветов.

Музыканты показательного оркестра главного управления МЧС России по городу Москве исполнили классические и современные произведения, а также музыкально-инструментальные пьесы.

«Мужественные, отважные, суровые мужчины, которые стоят на страже нашей безопасности в этот день открывают свои чуткие сердца и дарят улыбки милым дамам. Поздравить женщин пришли пожарные, спасатели, кинологи и показательный оркестр МЧС с программой из популярных мотивов российской эстрады», — рассказал директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

Международный женский день отмечается ежегодно 8 марта.

Все новости на тему:
Цивилизация
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть