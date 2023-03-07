Накануне 8 марта сотрудники МЧС России поздравили женщин

В преддверии 8 марта сотрудники МЧС России организовали праздничную акцию на территории станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники МЧС под музыкальное сопровождение дарили дамам букеты цветов.

Музыканты показательного оркестра главного управления МЧС России по городу Москве исполнили классические и современные произведения, а также музыкально-инструментальные пьесы.

«Мужественные, отважные, суровые мужчины, которые стоят на страже нашей безопасности в этот день открывают свои чуткие сердца и дарят улыбки милым дамам. Поздравить женщин пришли пожарные, спасатели, кинологи и показательный оркестр МЧС с программой из популярных мотивов российской эстрады», — рассказал директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

Международный женский день отмечается ежегодно 8 марта.