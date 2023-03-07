Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 7 марта. Об этом свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно опубликованной карте, сирена прозвучала по всей стране, в том числе в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Накануне украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в городе Берислав Херсонской области произошли взрывы. Днем 6 марта воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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