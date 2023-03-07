Военная операция на Украине. День 377-й

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Города, которые расположены рядом с Бахмутом (Артемовском), могут принять на себя весь удар, если украинские войска оставят этот населенный пункт, заявил экс-полицейский и командир подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире телеканала «Рада».

«Люди должны понимать, что если сейчас ВСУ отпустят Бахмут, несмотря на жертвы, которые мы принесли... мы перенесем этот ад, который сейчас там происходит, в другие города», — сказал он. Удар на себя могут принять, например, Часов Яр, Краматорск и другие населенные пункты в ДНР.