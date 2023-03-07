Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Военная операция на Украине. День 377-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 377-й день

close
100%
Андрей Рубцов/ТАСС
Киев запросил у Вашингтона кассетные боеприпасы, сообщают журналисты. Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что российско-украинский конфликт «подошел к критическому моменту». Он также отверг обвинения в адрес Китая в поставках оружия обеим сторонам. Украинский политик и военный Денис Ярославский заявил, что при отступлении ВСУ из Бахмута «ад» может начаться в соседних городах. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:22

Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала видео рассказа о «боевой работе мобильных групп российских десантников». На кадрах видно, как военный едет на квадроцикле, ведет огонь из АГС-17 «Пламя» в лесу, а также выстрел из ПТУР. На кадры наложен голос военнослужащего, который рассказывает о задачах «кочующей огневой точки».

8:11

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Китай не поставляет оружие ни России, ни Украине.

Он также выразил мнение, что военный конфликт подошел к «критической точке» и призвал к мирному диалогу.

close
100%
Mohamed A. Abd El Ghany/Reuters
8:05

Reuters: Украина просит США передать ей кассетные бомбы МК-20

По информации источников агентства, ВСУ планируют сбрасывать их с беспилотников. Киев уже запросил у Вашингтона 155-миллиметровые кассетные артиллерийские снаряды.

8:03

Города, которые расположены рядом с Бахмутом (Артемовском), могут принять на себя весь удар, если украинские войска оставят этот населенный пункт, заявил экс-полицейский и командир подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире телеканала «Рада».

«Люди должны понимать, что если сейчас ВСУ отпустят Бахмут, несмотря на жертвы, которые мы принесли... мы перенесем этот ад, который сейчас там происходит, в другие города», — сказал он. Удар на себя могут принять, например, Часов Яр, Краматорск и другие населенные пункты в ДНР.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Срок поставки F-16 Киеву составит не менее 18 месяцев. За это время можно проиграть три войны»
В конгрессе США определили приоритеты в передаче Украине вооружения и военной техники
Наталья Тарасова
Страховать нельзя отказывать
Управляющий директор – начальник управления методологии и компетенций СберСтрахования жизни Наталья Тарасова о полисах для людей с инвалидностью ДОЛЖНОСТЬ ОСТАВИТЬ
«Одно из самых трудных сражений». Зеленский рассказал о ситуации вокруг Бахмута
Евгений Пригожин: ВСУ создают четыре новые группировки для разблокировки Артемовска
Подполковник Марочко заявил, что Киев усиливает группировку ВСУ в Артемовске
«Ъ»: на российских складах образовался существенный профицит бытовой техники
Постпред РФ: ЕС теперь сосредоточится на соблюдении принятых санкций
СК возбудил дело в отношении блогеров Чекалиных за уклонение от уплаты налогов на 300 млн
Новости и материалы
Релиз Hogwarts Legacy для PS4 и Xbox One опять перенесли
Боец ММА объяснил, почему спортсмены должны вставать на защиту Родины
Посол Британии Броннерт прибыла во Владивосток
В Волгограде пятилетний ребенок выпал из окна
Россия впервые за более чем 20 лет не участвует в конференции CERAWeek в Хьстоне
Стас Михайлов пожаловался, что проводит мало времени с детьми из-за карьеры
Экс-футболист «Ахмата» рассказал о специфике жизни в Чечне
Телеведущий Брюс Хензел осужден за вымогательство интимных фото у ребенка
МИД КНР: Китай считает тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США
В Новосибирске трехлетний мальчик заперся в квартире и не пускал мать домой
Фигуристка Медведева призналась, что ей было максимально комфортно в маске Шаурмы
В Лиде школьника ударило током от дверной ручки, мальчик попал в реанимацию
В Москве во вторник ожидается до +1°С и снег
Стало известно, при каком условии Анчелотти покинет «Реал» летом
Евростат: товарооборот России и ЕС по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет
В Омске отца подозревают в истязании 15-летней дочери
Глава МИД КНР Цинь Ган: отношения Китая и РФ не представляют угрозы для других стран
В Бурятии пациент умер в поликлинике на глазах у врачей
Все новости
«В человеке, независимо от пола, зарождается новая жизнь»: как заподозрить у себя паразитов
Паразитолог Морозов предупредил о бесполезных способах борьбы с гельминтами
Блогер Алексей Столяров: «Советую всем мужчинам после рождения ребенка нанять няню»
Блогер Алексей Столяров рассказал о новому шоу СТС и общении с Ксенией Шойгу
Тест: угадайте имя героини русской литературы
Вспомните, как звали эту книжную героиню
«В связи с действующими санкциями». ЦБ объяснил продление ограничений на снятие валюты
Центробанк продлил ограничение на снятие наличной валюты до 9 сентября 2023 года
«Большой шаг к миру» не привел к миру. В Киеве рассказали, когда начали готовиться к столкновению с Россией
Глава СНБО Данилов заявил, что Украина начала подготовку к конфликту с Россией в 2019 году
Россия отказалась делиться с ОБСЕ данными о своих Вооруженных силах
Дипломат Гаврилов объяснил это решение действиями Украины и Чехии
Лучшие фотографии недели
Заговор, разжигание, экстремизм: Светлану Тихановскую отправили в колонию на 15 лет заочно
Суд в Белоруссии заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии за заговор против власти
Офис Зеленского: главком ВСУ Залужный выступил за продолжение обороны Артемовска
Ранее западные и украинские СМИ сообщали о конфликте Зеленского и Залужного из-за Артемовска
Коптер, почтомат, фотовидеофиксация: в русском языке зарегистрировали новые слова
Словарь русского языка РАН обновил содержание впервые за 2023 год
Тяжелые и взрывоопасные: на Западе сомневаются, что британские танки помогут Украине
Military Watch: из-за недостатков Challenger 2 ВСУ не смогут эффективно применять британский танк
«Сидоровы»: как снимают первый российский сериал по сценарию нейросети
Звезда «Ворониных» Дронов пошутил, что искусственный интеллект может лишить его работы
Бомба под днище. Автомобиль бизнесмена Малофеева хотели взорвать
ФСБ заявила о предотвращении покушения на главу совета директоров «Царьграда» Малофеева
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть