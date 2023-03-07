Военная операция на Украине. День 377-й

Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала видео рассказа о «боевой работе мобильных групп российских десантников». На кадрах видно, как военный едет на квадроцикле, ведет огонь из АГС-17 «Пламя» в лесу, а также выстрел из ПТУР. На кадры наложен голос военнослужащего, который рассказывает о задачах «кочующей огневой точки».
Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Китай не поставляет оружие ни России, ни Украине.
Он также выразил мнение, что военный конфликт подошел к «критической точке» и призвал к мирному диалогу.
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По информации источников агентства, ВСУ планируют сбрасывать их с беспилотников. Киев уже запросил у Вашингтона 155-миллиметровые кассетные артиллерийские снаряды.
Города, которые расположены рядом с Бахмутом (Артемовском), могут принять на себя весь удар, если украинские войска оставят этот населенный пункт, заявил экс-полицейский и командир подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире телеканала «Рада».
«Люди должны понимать, что если сейчас ВСУ отпустят Бахмут, несмотря на жертвы, которые мы принесли... мы перенесем этот ад, который сейчас там происходит, в другие города», — сказал он. Удар на себя могут принять, например, Часов Яр, Краматорск и другие населенные пункты в ДНР.