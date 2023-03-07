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Врач-терапевт рассказала о своем участии в СВО

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РИА Новости

Врач-терапевт Куменской ЦРБ Надежда Аменитская рассказала о своем участии в специальной военной операции (СВО), сообщает издание «Кировская правда».

«Я выполняю работу врача, оказываю помощь больным и раненым военнослужащим. Ты просто должна делать свою работу. Боятся некогда, ты сюда не боятся приехал, ты сюда приехал работать, никакого страха нет, тебя этому учили, поэтому никакой дезориентации, это уже на уровне автоматизма», — сказала она.

Также Аменитская рассказала о своем опыте стрельбы.

«Мне пригодилось умение стрелять. Из АКМ, из ПМ. Работу диверсионно-разведывательных группировок никто не отменял, они ориентированы на ликвидацию медиков, полк ведь не выживет без медицины. Враг реальный, он рядом», — отметила врач.

По ее словам, проблем с гуманитарной помощью нет.

«Гуманитарной помощи получаем много, это и продукты питания, и средства гигиены, термобелье, носки. Что по материальному обеспечению, что по лекарственному – гуманитарка вся есть. Особенно трогательно читать письма детей. Они присылают свои рисунки, пожелания. Написано от души. Мы с удовольствием читаем, пишут ведь не только дети, но и взрослые», — рассказала Надежда.

21 февраля в послании федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил установить постоянный отпуск для участников специальной военной операции на Украине.

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